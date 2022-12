Menino morre ao cair em caixa de esgoto durante chuva forte

Um menino de 12 anos morreu após cair em uma canaleta de drenagem de águas pluviais e ser levado para uma caixa de esgoto, na tarde de segunda-feira (5), em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Ele estava brincando na chuva com outras crianças no momento do acidente. Com informações do Metrópoles.

O grupo de crianças estava brincando em uma canaleta, localizada em um terreno particular na rua José Luiz de Andrade, quando escorregaram e caíram em uma caixa de desvio. Elas foram socorridas por moradores e levadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Prefeitura informou que nenhum serviço de resgate foi acionado.

O garoto de 12 anos chegou à unidade médica em estado grave e morreu pouco tempo depois. De acordo com a prefeitura, a causa da morte ainda está sendo avaliada pelo Instituto Médico Legal (IML).

As outras três crianças tiveram ferimentos leves e tiveram alta da UPA na noite de segunda-feira. Essas vítimas do acidente ainda devem retornar ao pronto atendimento, nesta terça-feira (6), para uma reavaliação.

“A prefeitura de Franco da Rocha lamenta profundamente o ocorrido e reforça a necessidade de cuidados redobrados durante chuvas fortes e tentativas de travessia ou permanência em locais sujeitos a enxurradas e deslizamentos”, afirmou a gestão municipal em nota.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)