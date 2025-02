Meninas encontradas mortas em lagoa são veladas e sepultadas em Pacajá

As irmãs Ana Cristina Lima Andrade, de 11 anos, e Cristianne Brás Lima, de 8, juntamente com a amiga Estheycy Rebeca Ribeiro Pena, de 10 anos, encontradas mortes no último sábado (22/02) foram veladas e sepultadas neste domingo (23/02), no município de Pacajá, região sudoeste do Pará.

O velório coletivo ocorreu no Ginásio Poliesportivo Cristiano Félix. O velório coletivo das vítimas reuniu uma multidão para se despedir das meninas. O sepultamento ocorreu em um cemitério local. A Polícia Civil de Pacajá investiga a morte das três crianças.

Familiares das crianças informaram que elas foram vistas com vida pela última vez por volta das 16h da última sexta-feira (21). A mãe de Estheycy Rebeca, Adriana Aparecida, relatou que as meninas não tinham o hábito de ficar fora de casa até tarde. Após o desaparecimento, houve uma intensa mobilização da comunidade nas redes sociais para encontrar as crianças.

Os corpos foram encontrados na manhã do último sábado (22/02), por volta das 11h, em uma lagoa no final da Rua Getúlio Vargas, no Bairro Novo Horizonte. A Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a perícia e removeu os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

A Polícia Civil aguarda o laudo oficial do IML de Tucuruí, que determinará a causa das mortes. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias das mortes. O caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Pacajá.