Polícia prende suspeitos de tentativa de homicídio em Marabá

Na madrugada deste sábado (22/2), por volta da 1h, um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na rua Rio Preto, no Vale do Itacaiunas, núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, um suspeito que estava na garupa de uma motocicleta efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava na calçada em via pública.

Logo após o crime, guarnições do 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM) iniciaram diligências para identificar os envolvidos. Por meio de imagens de câmeras de segurança, as equipes conseguiram reconhecer os suspeitos e, na manhã deste sábado, a Agência de Inteligência da PM localizou e prendeu os autores do crime em flagrante. A arma utilizada na ação também foi apreendida.

Os detidos foram conduzidos para a Seccional de Marabá, onde está sendo lavrado o auto de prisão em flagrante. A identidade da vítima e dos suspeitos não foi divulgada até o momento. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações a respeito do caso às polícias Militar e Civil, e aguarda retorno.