Menina encontrada próximo a Novo Repartimento já foi identificada; não é Isabela

A criança encontrada vagando em uma estrada, entre Itupiranga e Novo Repartimento, no final de semana, foi identificada. Com aparência debilitada, desorientada e sem conseguir se comunicar, a menina foi levada por uma guarnição da Polícia Militar de Itupiranga para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e o Conselho Tutelar foi acionado. De acordo com informações da conselheira Adriana Oliveira, a foto divulgada pelas redes sociais chegou até uma mulher, que fez contato telefônico se identificando como mãe da garota.

Embora hovesse a suspeita de que a criança poderia ser a menina Isabela, desaparecida desde o dia 11 de maio, em Marabá, essa hipótese foi descartada. A família da menina é de Altamira, sudoeste do Pará, e a mãe se mostrou surpresa com o paradeiro da menina. Ela alega que a criança estaria sob a guarda do pai, que também vive em Altamira, e, por isso, a mãe registrou boletim de ocorrência.

Enquanto aguarda o desfecho da sua própria história, a criança segue acolhida em um abrigo de Novo Repartimento, para onde foi levada após receber cuidados médicos. A mãe da menina deve ir até o município para reencontrar a filha e levá-la de volta para o convívio familiar.

Caso Isabela

O desaparecimento da menina Isabela Lima é cercado por uma tragédia familiar. De acordo com o pai dela, Ademar Souza, a menina está desaparecida desde 8 de maio. Entretanto, as buscas começaram a partir do dia 11 daquele mês, quando o corpo da mãe Gleiciane Lima Rabelo Amaral foi encontrado na residência em que viviam, em Marabá. O principal suspeito do crime, o padrasto Eliezer Almeida Amaral, morreu momentos depois da descoberta da cena do crime, quando se atirou na frente de uma carreta, no núcleo Nova Marabá. Nunca mais se teve notícias de Isabela, que morava com o casal e a falta de um corpo mantém a esperança de que ela seja encontrada com viva.

Disque Denúncia

O Disque Denúncia do Sul e Sudeste do Pará continua fazendo um apelo à população para que, qualquer informação que leve à localização de Isabela, seja repassada pelo telefone (94) 3312-3350 ou pelo whatsapp (94) 98198-3350. O anonimato é garantido e há ainda uma recompensa de R$2 mil a quem levar as autoridades ao paradeiro da menina.