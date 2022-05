Polícia usa cavalos e cães farejadores para intensificar buscas de menina desaparecida em Marabá

As autoridades de segurança do Pará intensificaram esforços para encontrar uma criança que está desaparecida há pelo menos quatro dias (dia 11), em Marabá, município localizado no sudeste do Pará. As buscas que já contaram com o apoio de voluntários passaram a ganhar o reforço de cavalos e cães farejadores. No final de semana, a procura foi realizada na zona rural e em perímetros definidos da cidade.

O delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional da Polícia Civil, informou à reportagem de O Liberal, na manhã deste domingo (15), que os cavalos já começaram a ser utilizados durante o final de semana, já os cães de faro participarão das buscas na segunda-feira (16).

Tanto no sábado (14) quanto no domingo (15), pessoas começaram a se mobilizar nas redes sociais da região de Marabá para ajudar nas buscas. Um grupo de voluntários, amigos e até profissionais bombeiros procuraram a criança, mas também nada encontraram na área rural, em que ela foi vista pela última vez com Eliezer Amaral.

Relembre o caso

Tudo começou na manhã da última quarta-feira (11), quando o corpo de Gleiciane Amaral, mãe da menina desaparecida, foi encontrado, já em estado de decomposição, dentro de sua residência na Folha 16, Nova Marabá, onde morava com o companheiro e a filha. Colegas de trabalho de Eliezer – que é técnico eleitoral – foram procurar por ele em sua casa, uma vez que ele já estava há muitos dias sem ir ao trabalho. Ao entrarem no local, os colegas de Eliezer identificaram o cadáver de Gleiciane e acionaram as autoridades.

De acordo com o cabo Marlyson, policial militar que atendeu a ocorrência, relataram que uma marreta foi encontrada na cena do crime. Apenas depois das investigações feitas pelo Instituto Médico Legal (IML) e pela Polícia Civil é que será possível determinar mais detalhes do que teria acontecido no local. A investigação aponta para um caso de feminicídio.

Eliezer Amaral estava desaparecido há cerca de 20 dias. Por volta das 13 horas, o corpo dele foi encontrado debaixo de uma carreta. O veículo e o cadáver estavam na rotatória do Km 6 (Nova Marabá). O homem era lotado no Fórum Eleitoral de Marabá.

Para ajudar a encontrar a menina

Entre em contato por meio do Disque Denúncia Sudeste do Pará (94) 3312-3350, ou (94) 9 8198-3350, pelo Whatsapp. O anonimato é garantid