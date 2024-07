​‘Mengão’ é encontrado morto com marcas de pedradas e corpo envolto em plástico

Adacildo Ferreira de Queiroz, de 47 anos, foi encontrado morto na terça-feira (16), na zona rural de Tailândia, nordeste do Estado do Pará. A vítima, conhecida como “Mengão”, teve a cabeça esmagada e o corpo já estava em início de decomposição. A Polícia Civil está investigando o crime. A motivação e autoria do assassinato são desconhecidas.

Colegas de trabalho estranharam quando o homem não compareceu ao local – uma carvoaria onde desempenhava a função de “chapa”. Os colegas informaram a situação aos familiares da vítima, que foram até o endereço de “Mengão”, na rua Cariri, na Vila Bom Remédio, zona rural de Tailândia, e encontraram o corpo na área externa do imóvel.

“Mengão” apresentava uma grave lesão na cabeça, o que dificultou a identificação da vítima, que já estava em início de decomposiç​ão. Ao lado do cadáver havia pedras com manchas de sangue, e o corpo estava envolto em uma lona preta.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para a ocorrência. No local onde o corpo foi encontrado, os peritos coletaram vestígios que poderão ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e também poderão ajudar na identificação do suspeito. O corpo foi removido para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal Renato Chaves (IMOL). A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Com informações do site Correio de Carajás.