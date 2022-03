Membro de facção criminosa é preso com drogas e dinheiro em Novo Progresso

Um homem, identificado como Rodrigo Ferreira Alves, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na noite da última terça-feira (29), no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

A Polícia Militar estava fazendo rondas, quando percebeu uma atitude suspeita de um rapaz que estava em um carro modelo Gol. No momento em que a guarnição se aproximou, o indivíduo tentou fugir e jogou uma sacola na rua. Ele foi reconhecido na hora pela PM por fazer parte de uma facção criminosa.

O interior do carro foi vistoriado e nada foi encontrado, mas a desconfiança da polícia aumentou por conta do forte odor de drogas exalado dentro do veículo. Então a PM retornou ao local, onde o rapaz havia jogado a sacola e encontrou dois tabletes de maconha pesando pouco mais de um quilo.

Com o suspeito ainda foram encontrados R$ 396 e uma balança de precisão. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com os materiais apreendidos à Delegacia de Polícia Civil, para realização dos procedimentos cabíveis.