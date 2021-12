Meia tonelada de explosivos é apreendida dentro de embarcação, em Vigia de Nazaré

​Uma operação da Polícia Militar do município de Vigia de Nazaré, nordeste paraense, deflagrada na tarde desta-sexta-feira (10), no rio Guajará Mirim, terminou com a prisão de seis pessoas e cerca de meia tonelada de dinamite apreendida. O material estava dentro de uma embarcação que teria saído de Abaetetuba com destino ao Suriname.

Os policiais encontraram, também, aproximadamente 550 unidades de detonadores. O esquadrão antibombas foi acionado e realizou a retirada da carga explosiva. Foram apreendidos, ainda, vários produtos sem nota fiscal como, por exemplo, roupas, remédios e perfumes, o que caracteriza crime de contrabando, de acordo com os PMs.

“Eles falaram que estavam indo para um garimpo no Suriname, e esses explosivos seriam utilizados lá. Eles pararam aqui nas margens de Vigia de Nazaré porque houve um problema no motor da embarcação. Só que, quando eles pararam, a guarnição verificou que era uma embarcação diferente, não era da área, e fez a abordagem com êxito”, detalharam o capitão Helton Pinheiro e o tenente Silvan, da Polícia Militar.

De acordo com os policiais, a operação deflagrada nesta sexta-feira teve como objetivo combater crimes, como tráfico de drogas, contrabando, pirataria, dentre outros. Os presos e todo o material apreendido foram apresentados à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.