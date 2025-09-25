Megaoperação contra facção criminosa é realizada no Pará e em outros nove Estados

Uma megaoperação de combate ao crime organizado foi deflagada na manhã desta quinta-feira (25). A ação nacional contou com mais de 400 agentes de segurança nesta quinta-feira (25/9) no Estado do Pará e em mais de nove estados do Brasil.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (Ficco-GO) deflagrou a Operação Corrosão para sufocar um esquema interestadual de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

No total foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão, 39 de prisão preventiva e 16 de prisão temporária em dez unidades da federação: Goiás, São Paulo, Paraná, Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e o Distrito Federal.

A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 21 milhões em bens e contas bancárias ligados à organização criminosa. A operação conjunta contou com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal de Goiás e Polícia Penal Federal (Senappen) no combate às facções criminosas.

As investigações mostraram uma estrutura hierarquizada e complexa. Os policiais mapearam desde os líderes e responsáveis pela contabilidade e movimentação financeira até os distribuidores, fornecedores, 'soldados' da disciplina interna e intermediários.