Marajó: polícia mata suspeito de assassinar criança em Anajás; duas pessoas foram presas

Duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte da menina Amanda Ribeiro, encontrada morta de forma brutal no município Anajás, região do Marajó, foram presas neste domingo (12). A informação foi divulgada pelo governador Helder Barbalho, pelas redes sociais. Um dos suspeitos morreu em confronto com a polícia. As investigações seguem em andamento.

Os suspeitos ainda não tiveram as identidades reveladas. Com um deles, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo um revólver e três espingardas, além de munições intactas e outras deflagradas. O suspeito que morreu em confronto com policiais militares ainda foi socorrido, mas não resistiu.

Amanda Ribeiro tinha 10 anos e desapareceu na terça-feira (7), após se perder. Ela vagou pelas ruas da cidade de Anajás até não ser mais vista. O corpo dela foi encontrado no sábado (11), amarrado debaixo de um trapiche e com sinais de mutilações. O corpo da criança foi submetido a perícias para elucidar outros pontos, como confirmação de que ela tenha sofrido violência sexual.

VEJA MAIS

Os suspeitos serão interrogados para tentar elucidar o caso definitivamente, explicando se havia mais pessoas envolvidas no crime que chocou a pequena cidade da região do Marajó. Helder elogiou o trabalho dos policiais. Nesta segunda, familiares e amigos da família de Amanda previam uma manifestação contra a violência sofrida pela criança.