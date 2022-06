Manifestantes fecham a avenida Augusto Montenegro

​Manifestantes interditaram, no início da tarde desta sexta-feira (3), uma faixa da avenida Augusto Montenegro, no sentido Icoaraci-Belém. O protesto teria sido motivado pela intensa fiscalização na via e também pelos constantes acidentes que vêm sendo registrados por lá.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que os manifestantes queimaram pedaços de madeira e pneus para chamar atenção das autoridades. Por causa da interdição, motoristas tiveram que usar a pista expressa do BRT. A Polícia Militar foi acionada para negociar com os manifestantes.

A reportagem da Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o ocorrido. Acompanhe!