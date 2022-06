Cabo do Exército avança sinal e morre atropelado por ônibus na avenida Augusto Montenegro

Um cabo em formação do Exército Brasileiro identificado como Ataíde Filho morreu atropelado na noite desta quarta-feira (1º), em Belém. Ele trafegava conduzindo uma motocicleta, no sentido Belém-Icoaraci, e avançou o sinal na altura do quilômetro 1 da avenida Augusto Montenegro. Imagens do momento exato do acidente mostram que o motociclista, ao perceber, que seria atingido por um ônibus e um carro particular que faziam a conversão na via, tentou frear o veículo.

O rapaz, entretanto, perdeu o controle da motocicleta e até chegou a sair do veículo, sem conseguir controlar a velocidade. Numa cena impressionante, ele chegou a dar alguns passos, mas se desequilibrou e foi parar de baixo do coletivo, morrendo instantaneamente.