Manifestantes interditam BR-010 em protesto contra reintegração de posse

Na madrugada desta segunda-feira (27), manifestantes interditaram a BR-010, KM-214, na Rodovia Bernardo Sayão, no município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. Conforme as informações preliminares, o ato teria sido motivado em protesto contra a reintegração de posse de duas fazendas na cidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a pista tomada por pneus e galhos de árvores incendiados. O ato teria iniciado por volta de 4h da manhã, quando cerca de 200 pessoas foram para a área de saída do município carregando faixas com dizeres contrários à reintegração.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes se concentraram sobre a ponte que dá acesso a Ipixuna. As pessoas teriam montado cerca de três barreiras no sentido crescente e decrescente. A primeira seria com pedaços de madeira, a segunda com pneus e a terceira também foi feita com pneus, mas esta foi incendiada durante a madrugada. Os agentes teriam apurado com os manifestantes que não haverá mais queima de objetos no local e que o ato seria pacífico.

Devido a situação, um grande engarrafamento se formou no local e centenas de pessoas e veículos, entre carros de passeio, motocicletas e caminhões, estão parados sem conseguir trafegar nos dois sentidos da via. Conforme a PRF, o número de veículos que aguardavam a liberação da via crescia a cada hora que passava, pois a via é de grande fluxo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que acompanha, junto à Polícia Rodoviária Federal, a interdição na BR 010, na entrada do município de Ipixuna do Pará.

Por volta das 15h30, a via foi liberada pelos manifestantes e o fluxo de veículos foi normalizado.