Manifestação interdita a BR-308, em Tracuateua, nesta segunda (12)

Uma manifestação que começou por volta das 6h30 desta segunda-feira, 12, bloqueia o Km 185 da BR-308, no município de Tracuateua, nordeste paraense. Moradores do local protestam contra a grande ocorrência de acidentes de trânsito a área, e também reivindicam melhorias na estrutura da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.

De acordo com a PRF, ainda não há uma dimensão precisa da extensão do congestionamento. Pelo menos 40 pessoas realizam o ato, frechando a via. Entretanto, após negociação, a PRF afirma que deve haver flexibilização do bloqueio para a passagem de veículos em circunstâncias especiais:

"Manifestantes assumiram o compromisso de liberarem, imediatamente, a passagem de ambulâncias, mulheres grávidas, pessoas doentes indo para consultas e outras situações mais urgentes".

LEIA MAIS

Acidente recente ocorrido na rodovia teve duas mortes

Na última terça-feira, 6, Jhonatan João do Carmo de Jesus, de 19 anos, e Thiago Pinheiro do Carmo, 28 anos, morreram atropelados por um carro de passeio, na rodovia BR-308, em Tracuateua. O caso ocorreu na altura do quilômetro 178, sentido Bragança/Capanema, perto da vila Fátima. Uma mulher identificada como Maria Pinheiro do Carmo, de 56 anos, também foi atingida pelo veículo. Ela foi socorrida em estado grave para uma unidade de saúde. O condutor se apresentou espontaneamente à polícia.

Segundo a Polícia Civil (PC), três pessoas caminhavam pela rodovia, por volta de 7h35, momento em que foram atropeladas. As vítimas teriam sido arremessadas por, aproximadamente, três metros de altura.

Equipes das polícias Civil (PC), Militar (PM), Rodoviária Federal (PRF) e Científica (PCP) estiveram na cena do acidente. Os corpos foram removidos e levados para a unidade do Instituto Médico Legal, em Castanhal e o caso foi registrado na delegacia do município de Tracuateua.