Mais um policial penal é vítima de tentativa de homicídio em Belém

Mais um atentado contra a vida de um policial penal foi registrado na tarde desta terça-feira (13). Um agente, identificado apenas como Luiz, estava chegando em sua residência, no bairro do Telégrafo, em Belém, quando criminosos o abordaram, mas ele conseguiu fechar o portão da casa a tempo e não chegou a ser alvejado. A informação foi confirmada pelo Sindicato de Policiais Penais (Sinpolpen).

De acordo com Rosivan Santos, presidente do Sinpolpen, o atentado aconteceu na travessa da Estrela, perto do Canal do Galo, no início da tarde. Luiz estava chegando em sua residência, na companhia do filho, quando três homens chegaram em um carro preto, um deles desceu e se dirigiu até o policial, que conseguiu entrar em casa com o filho e fechar o portão. Em seguida, os três suspeitos fugiram no veículo.

Para Rosivan Santos, o caso é mais uma tentativa de intimidar o trabalho realizado pelos policiais penais. Somente em 2021, seis agentes foram assassinados. "Nós estamos cumprindo o que diz a lei, os procedimentos da Seap, e com isso, eles estão indignados. Mas não vamos relaxar, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, em alerta total, e em harmonia com a Polícia Civil e Polícia Militar. O nosso papel nós estamos fazendo, que é manter o cárcere organizado", afirmou o presidente do Sinpolpen.

Categoria ameaçada

Na última segunda-feira (12), menos de 24 horas antes do atentado ao agente Luiz, outro policial penal foi vítima de tentativa de homicídio. Arilson Wand Furtado da Silva trabalha na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), e foi baleado no bairro do Tapanã, no distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com testemunhas, o atirador esperava Arilson na frente da casa dele, escondido, e disparou assim que viu o servidor público chegar.

Ainda no último final de semana, no sábado (10), o policial penal Wellington Cláudio Lima Coimbra, lotado na Central de Triagem da Cidade Novo, foi assassinado de forma violenta. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi surpreendida pelos atiradores ao chegar em casa, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, e foi alvejada com vários disparos de arma de fogo.

Visitas suspensas

No mesmo dia do atentado contra a vida do policial penal Arilson Wand Furtado da Silva, o Governo do Pará publicou uma portaria no Diário Oficial Extra suspendendo as visitas às casas penais do Estado num período de 30 dias. A determinação ocorreu após membros da facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL) anunciarem o chamado “Salve Geral”, que ordena a retomada de ataques e atentados contra a vida dos membros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).