Policial penal sofre atentado a tiros no Tapanã

Mais um policial penal sofreu uma tentativa de homicídio em Belém, na manhã desta segunda-feira, 12. Dessa vez, a vítima foi baleada no bairro do Tapanã, em Icoaraci. De acordo com informações iniciais, ele foi ferido com três tiros, sendo dois no braço e um no abdômen.

Segundo o Sindicato dos Policiais Penais (Sinpolpen), Arlison Wand Furtado da Silva é armeiro e trabalha na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI).

De acordo com testemunhas, o agressor esperava Arilson na frente da casa dele, escondido, e disparou assim que viu o servidor público chegar. Depois do ataque, o policial penal foi socorrido de carro e levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Categoria sofre com violência

No último final de semana, o policial penal Wellington Cláudio Lima Coimbra, lotado na Central de Triagem da Cidade Nova, foi o sexto agente de segurança do sistema penitenciário a ser morto de forma violenta em 2021, segundo dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). O servidor público foi executado a tiros na noite do último sábado (10), no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi surpreendida pelos atiradores ao chegar em casa, no Conjunto Grajaú, e foi alvejada com vários disparos de arma de fogo. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.