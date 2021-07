Policial penal é executado a tiros ao chegar em casa na companhia dos filhos

O policial penal Wellington Cláudio Lima Coimbra, lotado na Central de Triagem da Cidade Nova, foi executado a tiros na noite deste sábado (10), no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi surpreendida pelos atiradores ao chegar em casa, no Conjunto Grajaú, e foi alvejada com vários disparos de arma de fogo. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Wellington havia acabado de chegar em sua residência, na rua Prudente de Morais, em seu carro, um Volkswagen Gol, na companhia de seus dois filhos, de 10 e 9 anos de idade, momento em que entrou no imóvel com as crianças e voltou para guardar o carro na garagem. Foi quando os dois algozes abordaram a vítima e começaram a atirar.

O policial ainda chegou a entrar novamente no imóvel, mas foi alcançado pelos criminosos, que o alvejaram mais vezes e roubaram sua arma, uma pistola TH calibre 380. Wellington não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada e constatou que a vítima foi atingida por quatro disparos, sendo três nas costas e um no rosto.

De acordo com relatos de testemunhas, os bandidos estavam usando camisas sociais, e teriam passado a tarde em um local próximo da casa da vítima, debaixo de um jambeiro, com uma motocicleta de cores branca e azul, aguardando o momento apropriado para atacar o policial penal.

Quando o agente chegou em casa, diz a Polícia Civil, provavelmente a dupla recebeu a informação de algum olheiro e se deslocou até o local, a pé, onde cometeu o crime. Em seguida, os dois voltaram ao local onde estavam, próximo ao jambeiro, descartaram as roupas, bonés e máscaras, e fugiram na moto.

Ainda segundo a Polícia Civil, testemunhas teriam visto os criminosos correndo, com armas na mão, e depois se encontrando com um homem identificado como Yan Victor Braga da Silva, de 21 anos, morador da área e que já possui passagens pela polícia. Além disso, uma mulher de camisa azul teria ficado responsável por monitorar a chegada do policial penal.

Yan Victor Braga da Silva, de 21 anos, é suspeito de envolvimento na morte do policial penal (Reprodução)

Foram encontradas as roupas utilizadas pela dupla, descartadas logo após o crime: camisas sociais, bonés e máscaras. O material foi apreendido pela Polícia Civil e encaminhado ao CPCRC, onde serão realizados exames a fim de coletar informações sobre os acusados.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que "a Coordenadoria de Assistência e Valorização ao Servidor está dando suporte à família da vítima e que agentes da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico e Comando de Operações Penitenciárias estão no local do crime para apoiar as diligências. Os fatos estão sendo apurados pela Polícia Civil."

Denúncias

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.