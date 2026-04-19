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Mais de 6,7 toneladas de drogas foram apreendidas no Pará em ações nas bases fluviais

A intensificação das fiscalizações tem permitido aumentar as apreensões e dificultar a atuação de grupos criminosos nessas áreas

O Liberal
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Mais de 6,7 toneladas de drogas foram apreendidas no Pará em ações nas bases fluviais. (Foto: Divulgação / Agência Pará)

O reforço na fiscalização dos rios do Pará tem resultado em apreensões expressivas de entorpecentes nos últimos anos. Desde 2022, mais de 6,7 toneladas de drogas foram retiradas de circulação durante ações realizadas em bases fluviais espalhadas pelo estado. As estruturas funcionam como pontos estratégicos de abordagem em rotas frequentemente usadas para o transporte ilegal de drogas.

Atualmente, o Estado conta com três bases em funcionamento: a Base Antônio Lemos, em Breves, entregue em 2022; a Base Candiru, em Óbidos, entregue em 2024; e a Base Baixo Tocantins, em Abaetetuba, entregue em março de 2026. Nessas regiões, equipes atuam de forma contínua com abordagens a embarcações, revistas e patrulhamento.

Além das drogas, as fiscalizações também já apreenderam 78 armas de fogo e mais de 42 toneladas de pescado irregular, indicando a diversidade de crimes identificados durante as operações.

Somente nos três primeiros meses deste ano, foram apreendidos 163,6 quilos de entorpecentes. No mesmo período, mais de 31 mil pessoas foram abordadas e 479 embarcações passaram por fiscalização. As ações também resultaram em seis operações específicas e nove prisões.

Durante visita a uma das bases, em Breves, a governadora Hana Ghassan destacou os resultados das ações e o impacto no combate ao crime. “O Pará é pioneiro ao implementar esse modelo de integração na segurança fluvial. Mesmo com nossa grande malha de rios, o uso de inteligência e o trabalho conjunto têm sido fundamentais para avançarmos”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Ed-Lin Anselmo, reforçou que a presença constante nos rios tem sido essencial para interceptar cargas ilegais. Segundo ele, as bases ampliam a capacidade de fiscalização em áreas de difícil acesso e atingem diretamente as rotas utilizadas pelo tráfico. “Garantimos presença contínua, fortalecemos a fiscalização e combatemos diretamente o crime organizado”, disse.

As operações também alcançam crimes ambientais. No mesmo período, 147 animais silvestres foram resgatados durante as abordagens, ampliando o alcance das ações para além do combate ao tráfico.

Com uma das maiores malhas hidrográficas do país, o Pará tem nos rios uma das principais rotas utilizadas para o transporte de ilícitos. A intensificação das fiscalizações tem permitido aumentar as apreensões e dificultar a atuação de grupos criminosos nessas áreas.

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