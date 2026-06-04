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Polícia

Mãe é presa suspeita de bater na filha com tábua de carne em Ipixuna do Pará

O caso foi registrado na quarta-feira (3) após profissionais da escola onde a vítima estuda identificarem marcas de agressão no corpo da adolescente

O Liberal

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira (3), em Ipixuna do Pará, sob a suspeita de cometer o crime de violência doméstica contra a própria filha. A adolescente, de 14 anos, teria sido agredida pela investigada com uma tábua de cortar carne, conforme apontam as informações da ocorrência policial.

O caso foi descoberto por profissionais da escola onde a vítima estuda, que identificaram supostas marcas de agressão pelo corpo da aluna. Diante da situação, a direção da unidade de ensino acionou o Conselho Tutelar, que acompanhou a adolescente até a delegacia para realizar o registro da denúncia.

Após receber a notificação dos órgãos de proteção, uma equipe da Polícia Civil foi até a residência da suspeita para averiguar o relato. Durante a abordagem policial no imóvel, a mulher teria confessado que praticou as agressões contra a filha.

A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde acabou autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A adolescente recebeu atendimento e permanece sob o acompanhamento dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente. As investigações sobre o caso continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil. Em nota, a PC disse que uma mulher foi autuada em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica. "As circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Ipixuna do Pará", comunicou.

 

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agressão a adolescente
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