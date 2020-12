Mãe e filho adolescente são apreendidos pela morte do policial penal em Icoaraci

Uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) prendeu, na noite da segunda-feira (14), os envolvidos na morte do policial penal Sandro José Gadelha dos Santos, ocorrida durante a manhã do mesmo dia, no distrito de Icoaraci, em Belém. A motivação do crime não foi revelada.

Segundo informações do delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, foram presos o mandante do crime, sua companheira e seus dois filhos, sendo um menor de idade, que será apresentado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). As detenções foram realizadas em Icoaraci.

"Os agentes de segurança que compõem a força-tarefa prenderam a pivô do crime, os dois filhos, sendo um menor e outro maior de idade. O mandante do crime também foi preso. Ele é o atual companheiro da mulher autuada. Os executores já foram identificados e as equipes seguem em diligências para localizá-los", informou Walter Resende.

Ainda de acordo com a polícia, os presos adultos serão encaminhados ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para a realização do exame de corpo delito, e em seguida levados para o sistema penitenciário.

O crime

A execução ocorreu por volta das 6h, no final da rua 8 de Maio. A vítima estava dentro de um carro, modelo Fiat Argo, de cor prata, quando teria sido rendida por dois homens armados que estavam em uma motocicleta. Eles teriam pedido para que Sandro saísse do carro e, quando ele já estava do lado de fora, atiraram várias vezes, na região da cabeça e do peito. Ele morreu na hora, sem chance de socorro.

Os documentos e objetos pessoais da vítima foram roubados. No local do crime, poucos moradores deram alguma informação aos policiais, com medo de represálias. Por lá, reina a "lei do silêncio". Chamou a atenção dos investigadores o fato de que a placa do carro foi raspada, provavelmente de maneira proposital, pelos criminosos, para dificultar o levantamento de informações.