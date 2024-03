Mãe e bebê são atropelados por caminhão no Tapanã; vídeo

Elizabete Cristina dos Santos e o filho dela, de apenas 11 meses, foram atropelados por um caminhão, na manhã desta quarta-feira (13), na Rodovia do Tapanã, nas proximidades de um condomínio, em direção à avenida Arthur Bernardes, em Belém. O circuito interno de vigilância de uma panificadora registrou o acidente.

As vítimas aparecem nas imagens em uma bicicleta às 11h27. Elizabete, que veste uma camisa azul, transita na frente do estabelecimento quando, de repente, o caminhão surge e atropela ela e o bebê. A cena assusta quem passa pelo local.

Uma pedestre vê o momento em que a ciclista e o bebê são empurrados violentamente da bike por uma das rodas do automóvel. Na sequência, várias pessoas correm para ajudar as vítimas. Segundo a advogada criminalista Bianca Santos, responsável pela defesa da família, a mãe e o filho foram socorridos ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.





“Eles fizeram uma bateria de exames, mas ainda não tenho detalhes do estado de saúde dos dois. Os familiares deles me disseram que, se o bebê tivesse demorado mais 10 minutos para ser socorrido, ele tinha morrido”, contou Bianca.

VEJA MAIS

A advogada também falou que o condutor do caminhão só parou depois que “várias pessoas perseguiram e fecharam o automóvel na Arthur Bernardes”. “O motorista foi levado para a Delegacia do Tapanã. Ele será encaminhado para fazer o teste do bafômetro. Pela gravação dá para ver que o caminhão estava em alta velocidade. Agora estamos em busca de achar testemunhas que aceitem depor sobre o acidente”, relatou.

Em nota, a Polícia Civil disse que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. "O homem se apresentou na delegacia do Tapanã, foi ouvido e liberado. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou a PC.