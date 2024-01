No Ceará, atropelamento por carro desgovernado causa a morte de mãe e filho de oito anos

Na última segunda-feira (29), uma mulher de 33 anos e o filho, de apenas oito, morreram atropelados após uma caminhonete desgovernada os atingir, em São Benedito, no interior do Ceará. Segundo a polícia, o motorista alegou que perdeu o freio da caminhonete, colidiu em outro carro e, em seguida, atingiu a mãe e a criança que trafegavam pela rua.

As vítimas morreram na hora. O motorista, de 25 anos, ficou no local até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou até a delegacia para prestar depoimento.

VEJA MAIS

O prefeito de São Benedito, Saul Maciel, publicou uma mensagem de pesar pelo falecimento de mãe e filho.

"É com profundo sentimento de pesar que noticiamos o falecimento de Francisco Benício Pereira da Silva, paciente do Espaço Iluminar, e de sua mãe, Sueli Pereira da Silva, na tarde desta segunda-feira, 29 de janeiro. Neste momento de dor, o Governo Municipal solidariza-se com a família e roga para que Deus possa dar a todos o conforto necessário. Que as boas lembranças sejam fonte de força neste momento de saudade", diz a publicação.

Carolina mota, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires