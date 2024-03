Mãe denuncia o filho por agressão e suspeito é preso, no Moju

Um homem foi preso na madrugada de segunda-feira (18) suspeito de agredir a própria mãe idosa, no bairro da Pedreira, no município de Moju, no nordeste do Pará. A vítima, de 77 anos, procurou as autoridades policiais para relatar o caso e ainda informou ter sido ameaçada pelo homem, que teria dito não ter medo de ser preso.

Segundo as autoridades, o suspeito foi autuado por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, conforme o artigo 129 do Código Penal. As informações policiais dão conta que por volta de 3h da madrugada a idosa foi até a delegacia para fazer a denúncia contra o filho. A vítima relatou aos policiais que foi agredida pelo suspeito e que ele desfez a rede que ela usava para dormir, jogando-a em um balde com água.

No depoimento, a idosa ainda descreveu o filho como uma pessoa violenta, que teria a ofendido e feito ameaças. A vítima ainda disse que o filho afirmou não temer ser preso, pois já teria ferido outras pessoas e, mesmo que fosse preso, seria solto rapidamente. Diante das autoridades, a idosa contou que sofreu violência psicológica ao ser humilhada pelo filho e relatou já ter sido torturada, sendo amarrada pelo suspeito em uma cadeira.

Com base no depoimento da idosa, os policiais da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, iniciaram as buscas pelo suspeito. O homem foi localizado e preso em via pública no bairro Almir Gabriel. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Moju onde foram realizadas as medidas legais necessárias.