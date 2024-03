Suspeito de tentar matar amigo por suposta dívida é preso em Moju

Dariel Silva Carvalho foi preso nesta quarta-feira (6), em Moju, no nordeste paraense, durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar. Ele é suspeito de tentar matar um amigo na Vila Icatu, zona rural da cidade, por uma suposta dívida no último final de semana.

O delegado Davy Stuart disse ao Portal Manchete que, no domingo (3), as autoridades foram acionadas pelo hospital e informadas da situação de Everton Silva, que havia sido vítima de um disparo de arma de fogo. Foi então que a polícia começou as buscas por Dariel.

Depois de quatro dias de procura, o irmão do suspeito informou aos agentes que ele estava na casa do pai, localizada no bairro Bela Vista. A Polícia Civil solicitou apoio da PM e, na sequência, se deslocaram para a residência onde Dariel estaria.

Chegando lá, os policiais encontraram o suspeito. Ele revelou às autoridades que a arma utilizada no crime estava escondida atrás de uma porta, o que resultou na prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

O preso foi conduzido para a delegacia de Moju. A PC vai representar pela prisão preventiva do suspeito pela tentativa de homicídio contra Everton. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi revelado.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.