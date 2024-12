Madrasta é presa suspeita de jogar água quente no enteado com transtornos mentais no Pará

Uma mulher de 33 anos foi presa na quinta-feira (12/12) por suspeita de jogar água quente no enteado, que tem 19 anos e é portador de transtornos mentais. O episódio ocorreu em Igarapé-Miri, no nordeste paraense.

Ainda na quinta, moradores, indignados com o que aconteceu com o jovem, compartilharam vídeos nas redes sociais. Essas imagens, que não serão expostas para preservar a identidade da vítima, mostram o jovem com o rosto bastante machucado e, inclusive, manchas de queimadura nas regiões do pescoço, tórax e em um dos braços.

De acordo as autoridades, a madrasta, apesar de negar a autoria do crime, responderá pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica. Ela permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o pai da vítima, que também foi levado para a delegacia, precisou ser liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de maus-tratos. Nas próximas semanas a PC irá ouvir mais testemunhas sobre o caso, que é investigado pelo delegado Yuri Doudement de Castro, para entender melhor quando a agressão aconteceu e as motivações por trás dela.

Vítima segue internada

Em nota, a Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri informou que a vítima deu entrada no Hospital Sant’ana na quinta-feira (12/12), conduzido pela ambulância do Posto de Saúde do Icatu, apresentando queimaduras, em região de face, tórax e membros superiores. Ele foi atendido na Urgência e Emergência e precisou ser internado para acompanhamento médico.

“O paciente segue internado no Hospital Sant’ana, em estado estável, e recebendo todos os cuidados médicos necessários e tão logo seja possível, estaremos realizando o encaminhamento para avaliação no Serviço Especializado de Saúde Mental. Apesar da maioridade, o Conselho Tutelar está acompanhando o caso, dentro dos seus limites institucionais“, diz o comunicado.

Ainda conforme a prefeitura, a Secretaria de Assistência Social estará atendendo e acompanhando a vítima e a família dela, "com objetivo de reparar os danos e superar o problema".