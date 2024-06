Ananindeua: mulher joga água quente no companheiro, que vai preso no Dia dos Namorados

Foragido há 14 anos, Luis Gilvando Rodrigues Borges, de 41 anos, foi preso pela Polícia Civil, na última quarta-feira (12), Dia dos Namorados, enquanto estava internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo uma fonte ligada à polícia, a companheira do homem, de nome não revelado, jogou água quente nele na semana passada, em uma comunidade da zona rural de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. A motivação do ataque ainda foi esclarecida.

Segundo o Portal SMG, o homem foi atendido inicialmente no Hospital de São Miguel do Guamá com graves queimaduras e precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Metropolitano, para tratar das lesões. Assim que deu entrada no HMUE, Luis, supostamente, teria utilizado um nome falso, ainda de acordo com as autoridades.

Em 2010, Borges teria assassinado um homem na comunidade de Acaputeua, em São Miguel do Guamá. Por esse crime, Luis tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e que veio a ser cumprido nesta semana.

A partir de uma denúncia anônima, a polícia descobriu a verdadeira identidade do paciente e a dívida dele com a Justiça. Com isso, uma equipe da Delegacia de Guanabara se deslocou até o hospital e o prendeu. Luis permanece à disposição da Justiça.