Maconha líquida importada dos EUA é apreendida pela PF

A substância concentrada estava dentro de garrafas com rótulos de uísque e foi identificada em inspeção de rotina da Receita Federal

Lívia Ximenes
Maconha líquida apreendida no Aeroporto Internacional do Galeão (Reprodução)

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal atuaram contra um esquema de tráfico internacional de drogas na manhã dessa segunda-feira (6). Os órgãos deflagaram a Operação Whisky, com apreensão de maconha líquida importada dos Estados Unidos (EUA). A substância estava escondida em garrafas com rótulos de uísque.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na Zona Sul do Rio de Janeiro, nos bairros Botafogo e Copacabana. A PF apreendeu celulares, pendrives e documentos. A investigação iniciou após a apreensão de uma remessa enviada dos EUA, interceptada pela Receita Federal em fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional do Galeão.

A maconha líquida estava camuflada nas garrafas, o que dificultava a percepção, segundo a Polícia Federal. Os investigados podem responder por tráfico internacional de drogas, crime com pena prevista de até 15 anos.

Palavras-chave

maconha líquida

tráfico internacional de drogas

tráfico de maconha

Apreensão de drogas

Polícia Federal

Receita Federal
Polícia
