Sobrinho é preso suspeito de assassinar tio ‘Mata-Porco’ a facadas durante aniversário em Alenquer

Um homem identificado como Romildo Alencar foi preso suspeito de assassinar o próprio tio após um desentendimento na noite de domingo (23), em Alenquer, no oeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu nas proximidades do Mirante do Cruzeiro, no bairro Centro. A vítima, identificada como José Antônio dos Santos, mais conhecida pelo apelido de “Mata-Porco”, foi golpeada com ao menos três facadas. Na delegacia, o suspeito informou que agiu em legítima defesa. A PC apura a situação.

"O suspeito do homicídio foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Alenquer, onde foi preso em flagrante. Uma arma branca usada no crime foi apreendida. O caso segue em investigação", comunicou.

Segundo as primeiras informações, tudo teria ocorrido durante um aniversário em um imóvel. O tio estava no local e o suspeito passava pela via quando foi abordado. Houve uma discussão e Romildo teria pego uma faca que estava em um carrinho de mão que ele carregava na hora da confusão. Após a vítima ser esfaqueada, ela teria morrido na hora. O suspeito fugiu para uma área de mata após o homicídio, levando o carrinho de mão, conforme relataram moradores que presenciaram o crime.

A Polícia Militar foi acionada e, juntamente com equipes da Polícia Civil, esteve na cena do crime para fazer as buscas pelo suspeito e dar início aos procedimentos de investigação. Horas depois, o suspeito foi encontrado e detido. Ao ser encaminhado para a delegacia, ele disse que teria agido em legítima defesa ao ser agredido pelo tio. No entanto, ele não informou o que deu início à discussão.