Trio é preso suspeito de tráfico e de furtar telhas de mineradora em Parauapebas

No bolso de um dos suspeitos, a Polícia Militar encontrou uma porção de maconha

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a porção de maconha que foi apreendida pela Polícia Militar com um dos suspeitos. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Três homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (4/10) por tráfico de drogas e furto em Parauapebas, no sudeste do Pará. Os suspeitos teriam subtraído telhas de uma mineradora.

Conforme o portal Correio de Carajás, a equipe de segurança da empresa acionou a PM depois de ter detido o trio. Os suspeitos foram identificados como Gabriel Gomes Ferreira, Lucas Eduardo Nunes Padilha e Railck Nunes Padilha.

Assim que os militares chegaram ao local, eles realizaram busca pessoal nos três homens. Foi nesse momento que a polícia encontrou uma porção de maconha, pesando aproximadamente 34 gramas, no bolso de Lucas.

Ainda segundo o Correio, além do entorpecente, os agentes localizaram 50 telhas, uma carretinha sem placa e um celular. Todo o material foi confiscado e apresentado na delegacia de Polícia Civil, para onde os PMs conduziram os suspeitos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

trio é preso

tráfico

furtar telhas

mineradora

parauapebas

