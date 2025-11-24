Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Professor de dança morre em colisão entre carro e moto em Nova Esperança do Piriá

O grave acidente de trânsito ocorreu na noite de domingo (23)

O Liberal
fonte

Professor de dança morre em colisão entre carro e moto em Nova Esperança do Piriá. (Foto: Redes Sociais)

O professor de dança identificado como Antônio Álefi morreu em um grave acidente de trânsito na noite de domingo (23), em Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava em uma motocicleta que colidiu com um carro de passeio na estrada que liga a Vila Novo Horizonte à sede do município. Uma mulher que ocupava a garupa da motocicleta ficou gravemente ferida e foi socorrida. A Delegacia de Nova Esperança do Piriá apura as circunstâncias do caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que já identificou o motorista do carro que fugiu após a colisão. "O condutor da motocicleta morreu no local e a passageira ficou gravemente ferida. Uma mulher e duas crianças que estavam no carro foram encaminhadas para atendimento médico", comunicou.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Os relatos iniciais são de que Antônio Álefi estava em Nova Esperança do Piriá visitando familiares que vivem na cidade. Ele morava em Capanema, onde era uma figura muito conhecida pela atuação profissional na área artística da dança.

Após a colisão frontal entre os veículos, Antônio Álefi ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher que estava com ele, após ela ser socorrida para uma unidade de saúde da região. Além disso, não há detalhes se o condutor do carro envolvido permaneceu no local ou prestou esclarecimentos à polícia.

A morte gerou forte comoção em Capanema e em cidades vizinhas. Veículos de comunicação e profissionais da dança lamentaram o falecimento de Álefi, ressaltando sua trajetória artística e o apreço que sempre recebeu da comunidade.

Palavras-chave

Acidente com morte

colisão entre carro e moto
Polícia
