Mais de 11 kg de maconha são apreendidos escondidos dentro de embarcação em Breves

A droga foi localizada durante uma fiscalização em um navio que navegava pelo Rio Tajapuru

O Liberal
fonte

Mais de 11 kg de maconha são apreendidos escondidos dentro de embarcação em Breves. (Foto: Divulgação)

Mais de 11 kg de maconha foram encontrados dentro de uma embarcação que navegava pelo rio Tajapuru, em Breves, no Marajó. A droga foi apreendida na tarde de terça-feira (23), durante uma fiscalização ao navio “Ana Karoline VII”, que saiu de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino Belém.

A ação foi realizada por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública e uma equipe da Polícia Militar, com ajuda de um cão farejador. As equipes identificaram no interior da embarcação duas mochilas contendo 10 tabletes de maconha, que totalizaram 11,135 kg. O material foi levado para a equipe de Polícia Civil que atua na Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, para os procedimentos cabíveis.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as equipes policiais atuam de forma contínua na fiscalização de embarcações que cruzam a região marajoara.

“A Base de Antônio Lemos, no Marajó, foi a nossa primeira base fluvial instalada no Estado, e hoje, mais uma vez, obtivemos êxito nas nossas fiscalizações com mais uma apreensão de entorpecentes, que estavam sendo transportados de forma ilícita, tendo o rio como uma das rotas para esse transporte. Diante da nossa estratégia assertiva de segurança, conseguimos inibir as ações e realizar mais uma apreensão, somando-se a mais de duas toneladas que já foram apreendidas na Base, que atende à região do Marajó ao longo de três anos da sua instalação”, disse Ualame Machado.

Polícia
