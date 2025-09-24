Mais de 11 kg de maconha são apreendidos escondidos dentro de embarcação em Breves
A droga foi localizada durante uma fiscalização em um navio que navegava pelo Rio Tajapuru
Mais de 11 kg de maconha foram encontrados dentro de uma embarcação que navegava pelo rio Tajapuru, em Breves, no Marajó. A droga foi apreendida na tarde de terça-feira (23), durante uma fiscalização ao navio “Ana Karoline VII”, que saiu de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino Belém.
A ação foi realizada por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública e uma equipe da Polícia Militar, com ajuda de um cão farejador. As equipes identificaram no interior da embarcação duas mochilas contendo 10 tabletes de maconha, que totalizaram 11,135 kg. O material foi levado para a equipe de Polícia Civil que atua na Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, para os procedimentos cabíveis.
De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as equipes policiais atuam de forma contínua na fiscalização de embarcações que cruzam a região marajoara.
“A Base de Antônio Lemos, no Marajó, foi a nossa primeira base fluvial instalada no Estado, e hoje, mais uma vez, obtivemos êxito nas nossas fiscalizações com mais uma apreensão de entorpecentes, que estavam sendo transportados de forma ilícita, tendo o rio como uma das rotas para esse transporte. Diante da nossa estratégia assertiva de segurança, conseguimos inibir as ações e realizar mais uma apreensão, somando-se a mais de duas toneladas que já foram apreendidas na Base, que atende à região do Marajó ao longo de três anos da sua instalação”, disse Ualame Machado.
