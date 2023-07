‘Macaxeira’ é morto a tiros em Capitão Poço, nordeste do Pará

Um homem, identificado apenas pelo apelido “Macaxeira”, foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (12), na localidade da Cabeceira, zona rural de Capitão Poço, nordeste do Pará. Um grupo armado seria o responsável pelo crime. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, “Macaxeira” teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Testemunhas narraram aos agentes da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM) que um “bando”, formado por quatro a cinco homens, teria chegado em um carro e atirado contra a vítima. Uma guarnição da PM esteve no local e isolou a cena do crime até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

VEJA MAIS

Segundo os agentes da 10ª CIPM, a polícia teve dificuldades para colher informações sobre os suspeitos na cena do crime, pois, no local, impera a “lei do silêncio”. Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.