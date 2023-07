Faccionado suspeito de homicídio por briga de ponto de drogas é preso em Belém

Um homem identificado como Eduardo Rocha de Miranda, conhecido como “Maquito”, foi preso na última segunda-feira (10), suspeito de matar Lucas Kleidison Cunha da Silva da Silva, o “Molequinho”, em fevereiro de 2021, no bairro do Jurunas, em Belém. A motivação do crime, segundo apontam as investigações da Polícia Civil, teria sido por conta de uma briga por ponto de tráfico de drogas, localizada na passagem Ex-Combatentes, no bairro do Jurunas.

Ainda de acordo com a polícia, após a prisão de “Maquito”, também foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa dele. No local, os policiais encontraram cerca de 42 gramas de cocaína. Durante a prisão, o suspeito relatou aos policiais que o entorpecente foi comprado e era usado para revenda. Com isso, foi realizado a prisão em flagrante.

Na época do crime, a vítima, de 21 anos, estaria aumentando a venda de entorpecentes, o que teria incomodado outros traficantes da área, que integravam uma facção criminosa. As informações da polícia dão conta de que Lucas já tinha tido algumas desavenças com várias pessoas naquela região. Esse motivo foi determinante para que os líderes da facção do local realizassem um "tribunal do crime" e determinassem a execução da vítima.

De acordo com a polícia, no dia do assassinato, Maquito entrou na passagem Ex-Combatentes, procurou pela vítima e efetuou diversos disparos em contra a vítima. Moradores do entorno ainda tentaram socorrer o jovem, mas ele não resistiu e evoluiu a óbito no local. O corpo dele foi deixado na rua. Após a execução, o autor dos disparos teria fugido do local.

Maquito, que também é chamado de “MK”, foi conduzido à sede da Divisão de Homicídio (DH), em Belém, onde foi lavrado o cumprimento dos mandados e da prisão em flagrante. Agora, o suspeito encontra-se à disposição da Justiça.