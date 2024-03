Loja de materiais de pesca é destruída por incêndio de grandes proporções em Vigia

Uma loja de materiais de pesca foi destruída por um incêndio de grandes proporções na noite desta sexta-feira (22). O estabelecimento fica na rua Professora Noêmia Belém, bairro Centro, em Vigia, nordeste paraense. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas bastante altas tomando conta do local.

VEJA MAIS

Em vídeos gravados por populares e divulgados nas redes sociais, moradores aparecem desesperados, uma vez que o fogo já ameaçava avançar sobre os imóveis próximos.

O comércio funcionava no andar térreo de um hotel. Até o momento, não há informações sobre feridos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e atuou no ​combate às chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida e deverá ser investigada.