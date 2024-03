Supermercado é destruído pelo fogo em São Domingos do Araguaia na madrugada desta terça (19)

Um supermercado foi destruído por um incêndio na cidade de São Domingos do Araguaia, a 50 km de Marabá, no sudeste paraense, na madrugada desta terça-feira (19). O estabelecimento ficava localizado na avenida Duque de Caxias, ao lado da Câmara de Vereadores. As causas do sinistro ainda são desconhecidas. No entanto, existe a suspeita de que as chamas tenham começado pela parte elétrica do comércio. Ninguém ficou ferido.

Supermercado foi totalmente destruído pelo incêndio. (Reprodução/ Correio de Carajás)

De acordo com informações divulgadas pelo Correio de Carajás, assim que o fogo foi percebido,​ moradores da​ área ficaram assustados, com o temor de que pudesse se alastrar por imóveis vizinhos, o que não aconteceu.

Ao Correio de Carajás, o ​subtenente BM C. Ribeiro disse que os bombeiros ​de Marabá foram acionados, via Núcleo Integrado de Operação (Niop), por volta de 1h, e se deslocaram à cidade vizinha. Pela manhã, quando o incêndio já havia sido controlado, os trabalhos de rescaldo continuavam.​

Dona do prédio que abrigava o supermercado, Daniele Guinhaze lamentou o ocorrido e disse que São Domingos já merece um quartel do Corpo de Bombeiros. Ela narra que outros caminhões pipa ajudaram no combate ao incêndio. Segundo ela, os bombeiros disseram preliminarmente, que o fogo pode ter se originado na parte elétrica.

Daniele também lamentou a possibilidade de desemprego dos trabalhadores que dependem de grandes empresas como essa. Um dos funcionários da empresa, que trabalha no setor de escritório, também lamentou o ocorrido e disse que o comércio emprega pelo menos 40 pessoas de São Domingos.