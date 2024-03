‘Lilia’ morre após ser baleado em Igarapé Miri

Um homem identificado somente pelo prenome ‘Lilia’ morreu após ser baleado na manhã desta quinta-feira (7), no município de Igarapé Miri, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu na Rodovia PA-151, próximo a Vila do Caripi, na zona rural do município. A vítima ainda foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há muitas informações sobre a morte do homem. Ele foi alvejado com tiros na região do tórax. Populares que presenciaram a situação ainda acionaram uma ambulância, que levou o ‘Lilia’ para o Hospital Santana de Igarapé Miri, mas ao chegar no local foi constatado o óbito.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Militar e aguarda o retorno.