Jovem é morto a tiros na casa da namorada, em Anapu

Um jovem identificado como Ezequiel Pereira da Silva, de 22 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (6), quando estava na frente da casa da namorada, no bairro de São Luiz, em Anapu, município do sudoeste do Pará. A vítima conversava no local quando um homem se aproximou e fez os disparos. Ezequiel ainda tentou correr para uma área de mata e se esconder, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, Ezequiel cumpria prisão domiciliar e não poderia estar na casa da namorada.

Segundo o que foi informado para a polícia, por volta de 19h30 Ezequiel estava na frente da residência da jovem, na Rua dos Lírios, e não percebeu a aproximação de um homem armado. O suspeito, que estava a pé, fez ao menos três disparos na direção da vítima e um dos tiros atingiu a região do estômago de Ezequiel. A namorada correu para dentro da casa e a vítima correu para uma área de mata, onde tentou se esconder para evitar que fosse alvejada por mais disparos.

Ezequiel não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu antes de ser socorrido. Conforme o que foi informado para a PM, o suspeito saiu correndo após o crime e não foi mais visto. Os vizinhos da área acionaram a polícia, que esteve no local e isolou a cena do crime. Após a chegada da Polícia Civil e científica, o corpo foi periciado e removido. A PM ainda fez buscas pela área para localizar o suspeito do homicídio, mas ninguém foi encontrado.

No local foi apurado que Ezequiel cumpria prisão domiciliar. Ele teria saído recentemente do presídio regional e não podia estar na casa da namorada pois não tinha autorização para sair da residência onde morava, em outro endereço, durante a noite. Ainda não há informações oficiais sobre a motivação para o crime e a vida pregressa da vítima será investigada para saber se há ligação com o crime.