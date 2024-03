Adolescente é suspeito de atirar e matar o pai, em Belterra

Um adolescente de 16 anos é suspeito de atirar e matar o próprio pai, na tarde de quarta-feira (28), no município de Belterra, oeste do Pará. Tudo ocorreu na localidade conhecida como Pini, na Flona Nacional do Tapajós, após uma discussão entre os dois envolvidos. O jovem foi apreendido, segundo a polícia.

A polícia local informou que a vítima, de 37 anos, foi alvejada no peito por um disparo de espingarda e não resistiu ao ferimento. As investigações e relatos colhidos na área onde o caso ocorreu dão conta que o adolescente é o principal suspeito do ato infracional.

Segundo as falas preliminares, o adolescente teria disparado contra o pai para se defender de uma possível agressão. No entanto, as investigações para apurar se o tiro foi proposital ou acidental já estão em andamento. Moradores ainda disseram para a PM que o adolescente tinha acesso a arma de fogo, pois costumava limpá-la antes de sair para caçar. Mas a informação também será apurada.

Os moradores da área disseram que a vítima havia sido liberada há algumas semanas da cadeia, onde cumpria pena por um suposto crime de estupro. A Polícia Civil, assim como a Científica, estiveram na área realizando as apurações e a remoção do corpo.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que “um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a homicídio. O caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Belterra”.