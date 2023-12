Adolescente de 14 anos mata criança a tiros por causa de celular no sudoeste do Pará

Um adolescente de 14 anos matou a tiros de espingarda, no último sábado (23), uma criança de 10 anos, na zona rural do município de Pacajá, sudoeste paraense. O motivo do crime teria sido um celular. O suspeito, juntamente com a arma utilizada no crime, foi apreendido e apresentado na delegacia do município.

As informações preliminares, e que foram divulgadas pelo Correio de Carajás, dão conta de que a vítima estava utilizando um aparelho celular compartilhado com o adolescente para que os dois jogassem. A criança teria recusado entregar o telefone ao garoto, o que resultou em uma discussão dentro de uma casa.

O adolescente foi até a casa da mãe, por volta das 7h30, e retornou com uma arma de fogo. E atirou contra a criança. A vítima foi conduzida ao Hospital Municipal de Pacajá, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma utilizada no crime foi encontrada pela Polícia Militar e estava dentro do guarda-roupa da mãe do suspeito, desmontada. Mas com indícios de ter sido recentemente utilizada. A espingarda foi levada à Polícia Científica.

A Polícia Civil apreendeu o adolescente. Um inquérito policial foi registrado contra a mãe dele por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. O órgão informou à reportagem que "o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Pacajá".