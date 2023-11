Homem invade velório e mata adolescente a tiros em Ipixuna do Pará

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (31), durante um velório realizado no vilarejo conhecido como Novo Horizonte, que fica no município de Ipixuna do Pará, região nordeste do Pará. Segundo a polícia, um homem, ainda não identificado, invadiu o local, cometeu o crime e fugiu a pé. A suspeita das autoridades policiais é de que o caso esteja relacionado com uma briga de interna na facção criminosa Comando Vermelho e com um duplo homicídio registrado no dia anterior em Ipixuna.

De acordo com a PM, as duas pessoas, que foram assassinadas na segunda-feira (30) e na mesma localidade onde estava sendo realizada a cerimônia fúnebre, tinham ligação com a mesma organização criminosa. O velório onde o adolescente foi morto era de uma dessas vítimas, a qual era conhecida dele. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o garoto, supostamente, também estaria envolvido com o Comando Vermelho e o tráfico de drogas.

O Superintendente Regional da PC, Delegado Cristiano Nascimento, contou à redação integrada de O Liberal que policiais civis de Aurora do Pará e de Paragominas chegaram na cidade, nesta quarta (1º), para darem apoio às investigações. O suspeito de assassinar o adolescente ainda não foi localizado. As polícias Civil e Militar seguem atrás dele. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.