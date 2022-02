Lavador de carros é vítima de tentativa de homicídio, em Parauapebas

O lavador de carros Carlos Eduardo Silva foi vítima de uma tentativa de homicídio, na noite do último domingo (6), na rua 01, bairro Primavera, em Parauapebas, no sudeste paraense. Ele foi atingido com diversos golpes de faca. As informações são do site Pebinha de Açúcar.

A Polícia Militar chegou a ir até o endereço, porém o homem já havia sido socorrido. Os militares, então, se deslocaram para a unidade hospitalar, onde uma testemunha relatou que Carlos Eduardo seria usuário de drogas e que o crime teria sido cometido em decorrência de uma dívida no mundo criminoso.

A testemunha acrescentou, ainda, que​​ o autor do esfaqueamento seria um traficante identificado pelo apelido de “Frazão”. Carlos Eduardo trabalha como lavador de veículos no bairro Cidade Nova e segue internado no Hospital Municipal. O caso será investigado pela 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas.