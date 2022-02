Jovem é executado com quatro tiros no residencial Quinta dos Paricás, em Icoaraci

Um jovem identificado como André da Conceição Soares, de 25 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira (7), na rua Três do Residencial Quinta dos Paricás, localizado na estrada do Maracacuera, em Icoaraci. A vítima foi alvejada na entrada de um dos blocos de apartamentos e caiu sobre a calçada, onde o corpo permaneceu até a chegada da polícia. O crime ocorreu por volta das 15h30.

De acordo com informações repassadas pelo delegado Jaime Ferreira, titular da Divisão de Homicídios de Icoaraci, "Bracinho", como é conhecido pela pela polícia, foi atingido por quatro tiros. A vítima estava morando há pouco tempo no residencial e teria se mudado do bairro do Guamá, em Belém, para fugir de ameaças que vinha recebendo.

O crime atraiu dezenas de curiosos, mas ninguém declarou conhecer a vítima. 'Bracinho' teria se mudado recentemente para o residencial. (Cristino Martins / O Liberal)

O perito Ivanildo Rodrigues, do CPC Renato Chaves, apontou características de execução na morte de André Soares. "A vítima não teve nenhum tipo de reação, uma vez que os primeiros dois disparos foram feitos nas costas e o último tiro foi no olho, daqueles que é dado mais próximo, à queima-roupa”.

A perícia encontrou um único projétil no local do crime, que deverá ser periciado para identificar de que tipo de arma partiu os tiros que mataram a vítima.

Quaisquer informações que possam ajudar na localização dos suspeitos do crime podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (Ciop, no telefone 190). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.