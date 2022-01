Mulher se passa por moradora e furta máquina de lavar em conjunto residencial

Uma mulher foi flagrada furtando uma máquina de lavar em um conjunto residencial no bairro da Guanabara, em Ananindeua. O caso aconteceu na tarde do último sábado (22/01). Imagens de um circuito interno de segurança mostram quando ela entra normalmente no residencial, como se fosse uma moradora. "Ela já devia saber de toda a movimentação do conjunto e também do fato de não termos porteiro, já que cada morador tem um controle do portão. Então ela aproveitou o dia em que o portão estava em manutenção para entrar", disse uma testemunha.

Ainda observando o vídeo é possível ver que, após olhar várias residências, ela escolhe uma casa e em seguida chama um carro de frete para levar a máquina de lavar. Depois sai normalmente pelo portão. "Eu estava chegando em casa quando vi a movimentação. Decidi seguir o carro e após uns duzentos metros eu parei eles. Perguntei o que estavam fazendo com meu eletrodoméstico. A mulher disse que tinha se enganado e fugiu. Os homens do frete disseram que não sabiam de nada, que só tinham sido chamados para carregar a máquina", informou o dono da residência, que não quis se identificar.

O proprietário da máquina decidiu não prestar queixa na delegacia, já que havia resgatado o seu bem

