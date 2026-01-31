Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Laudo sobre morte de Paulo Guilherme é concluído; caso segue sob investigação em Belém

O corpo da criança foi localizado em outubro de 2025 dentro de uma mala abandonada, no bairro da Marambaia

O Liberal
fonte

Polícia Científica solicita exames complementares antes de concluir laudo sobre morte de Paulo Guilherme. (Foto: Redes Sociais)

Dois meses após o crime, um laudo pericial sobre a morte do menino Paulo Guilherme Guerra, de 6 anos, foi concluído pela Polícia Científica do Pará e encaminhado à Polícia Civil, responsável pela apuração por meio da Divisão de Homicídios (DH). Apesar da finalização desse documento, as diligências continuam em andamento, e a investigação ainda não foi concluída.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios segue investigando o caso e "aguarda o resultado de todos os laudos para dar continuidade a elucidação do caso".

A Polícia Científica também foi acionada para detalhar o conteúdo técnico do laudo já finalizado, mas ainda não respondeu até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

Paulo Guilherme desapareceu na noite de 26 de outubro de 2025, nas proximidades da passagem Curuzú, no bairro da Marambaia. A família comunicou o desaparecimento e iniciou buscas com apoio de moradores da região.

No dia seguinte, o corpo da criança foi localizado dentro de uma mala deixada em frente ao Cemitério São Jorge, também na Marambaia. A vítima estava com roupas diferentes das usadas no momento em que foi vista pela última vez.

O objeto foi encontrado por um morador que passava pelo local e acionou a Polícia Militar. A Polícia Científica realizou a perícia e recolheu evidências na cena do crime.

Durante a perícia, os investigadores encontraram uma luva de boxe dentro da mala. Amostras de material genético foram coletadas tanto do objeto quanto da própria mala e suas alças para análise laboratorial.

Horas depois da descoberta do corpo, o principal suspeito do crime, que era um catador de materiais recicláveis vizinho da família, foi linchado por populares e morreu no local. A casa dele também passou por perícia.

