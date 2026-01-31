Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem morre em área de mangue em Salinas após perseguição e troca de tiros com a Polícia

Ele foi identificado como David Teixeira da Costa, que reagiu ao cerco do policiais, e um outro homem também envolvido na situação conseguiu fugir

O Liberal
fonte

Dois homens correram ao constatarem a chegada dos policiais, e um deles acabou morrendo na perseguição policial (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como David Teixeira da Costa, foi morto em, uma área de mangue durante uma perseguição e troca de tiros com policiais militares no município de Salinópolis, nordeste do Estado do Pará, no começo da tarde de sexta-feira (30). O fato se deu no final da rua Rio de Janeiro, no bairo Bom Jesus.

Por volta das 13h20, segundo informações do 44º BPM / CPR VII, guarnições foram acionadas após denúncias de populares sobre a presença de dois homens em atitude suspeita, possivelmente armados, circulando pela região. Equipes de policiais deslocaram-se imediatamente até o local indicado na denúncia. Quando os policiais chegaram à travessa Bragança, os suspeitos fugiram em direção à área de mangue. Eles adotaram esse procedimento  ao perceberem a aproximação das viaturas.

Durante a perseguição, um dos indivíduos efetuou disparos contra os policiais, que reagiram à investida do homem. O suspeito foi, então, atingido. Ele foi identificado como David Teixeira da Costa, apontado como autor do roubo ao escritório de internet Atalaia Fibra e como foragido do Sistema Prisional desde 19 de dezembro de 2025.

David Costa chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Salinópolis. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O segundo suspeito nesse caso conseguiu fugir e segue sendo procurado.

Na ocorrência, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo que estava em posse do acusado. Esse objeto foi, então, apresentado às autoridades competentes para os procedimentos legais.

Palavras-chave

polícia

homem reage a cerco policial e é morto em área de mangue em salinas
Polícia
.
