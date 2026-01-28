Capa Jornal Amazônia
Polícia Civil prende pastor de Castanhal suspeito de abuso sexual contra adolescentes da igreja

Denúncias surgiram em 2025 e começaram a ser investigadas contra ex-líder religioso

Pastor foi preso preventivamente por abuso sexual contra duas adolescentes da congregação que participava, em Castanhal. (Divulgação / Polícia Civil)

Um pastor de Castanhal foi preso preventivamente suspeito de abuso sexual contra duas adolescentes da igreja onde ele atuava. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Castanhal, com apoio da Superintendência Regional, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva contra o investigado pelo crime de importunação sexual, nesta terça-feira (27).

No decorrer das investigações, foram ouvidas seis testemunhas, e foi identificada a existência de mais de uma vítima. Nos autos consta que, de acordo com uma líder conselheira do grupo religioso, o suspeito se aproximava e se aproveitava das jovens mais vulneráveis da igreja.

Uma das testemunhas relatou ter tomado conhecimento dos fatos por meio de uma das vítimas, que se encontrava visivelmente abalada ao narrar o ocorrido. Outra vítima também procurou as autoridades e prestou depoimento durante as diligências policiais.

Segundo uma representante do grupo religioso, o investigado se aproximava de jovens em situação de maior vulnerabilidade dentro da instituição.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi devidamente cumprida. Após os procedimentos legais, o homem permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A redação integrada de O Liberal aguarda manifestação da congregação religiosa.

