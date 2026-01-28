Polícia Civil prende pastor de Castanhal suspeito de abuso sexual contra adolescentes da igreja

Um pastor de Castanhal foi preso preventivamente suspeito de abuso sexual contra duas adolescentes da igreja onde ele atuava. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Castanhal, com apoio da Superintendência Regional, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva contra o investigado pelo crime de importunação sexual, nesta terça-feira (27).

No decorrer das investigações, foram ouvidas seis testemunhas, e foi identificada a existência de mais de uma vítima. Nos autos consta que, de acordo com uma líder conselheira do grupo religioso, o suspeito se aproximava e se aproveitava das jovens mais vulneráveis da igreja.

Uma das testemunhas relatou ter tomado conhecimento dos fatos por meio de uma das vítimas, que se encontrava visivelmente abalada ao narrar o ocorrido. Outra vítima também procurou as autoridades e prestou depoimento durante as diligências policiais.

Segundo uma representante do grupo religioso, o investigado se aproximava de jovens em situação de maior vulnerabilidade dentro da instituição.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi devidamente cumprida. Após os procedimentos legais, o homem permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A redação integrada de O Liberal aguarda manifestação da congregação religiosa.