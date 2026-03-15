Polícia Militar prende suspeito com 22 kg de maconha, em Juruti
A carga de entorpecentes estava em uma caminhonete na rodovia de Translado com destino Santarém
Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas com 22,36 Kg de maconha, na manhã do último sábado (14), em Juruti, na região oeste do Pará. A prisão foi feita pela Polícia Militar, por meio da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM), unidade operacional subordinada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I).
De acordo com a Polícia, a pessoa responsável pelo transporte da carga foi presa. A ação teve início com a chegada de informações de inteligência e da agência do Amazonas de que um suspeito estaria transportando entorpecentes pela estrada e teria como destino a cidade de Santarém. Diante disso, uma operação de barreira foi elaborada para abordagens de veículos.
Durante a operação, uma guarnição abordou uma caminhonete na rodovia Translago, em que o condutor informou realizar frete de carga. Durante a busca veicular foram encontrados tabletes de substância análoga a skunk - um tipo de maconha prensada.
Diante do flagrante foi dada voz de prisão condutor e realizada a condução do acusado e de todo o material apreendido até a Delegacia de Polícia Civil de Juruti para os procedimentos legais cabíveis.
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