O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Caso Paulo Guilherme: antes de concluir laudo, Polícia Científica solicita exames complementares

A criança de seis anos foi encontrada morta dentro de uma mala no bairro da Marambaia, em Belém

O Liberal
fonte

Polícia Científica solicita exames complementares antes de concluir laudo sobre morte de Paulo Guilherme. (Foto: Redes Sociais)

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) solicitou exames complementares antes de finalizar o laudo pericial referente à morte de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, encontrado dentro de uma mala no bairro da Marambaia, em Belém. Em nota enviada nesta quarta-feira (5), a PCEPA informou que aguarda o laboratório do órgão enviar os resultados e reforçou que as análises adicionais são necessárias para esclarecer detalhes importantes da investigação.

“A Polícia Científica do Pará informa que foram solicitados exames complementares ao laboratório do órgão e que aguarda a conclusão das análises para finalizar o laudo pericial. O prazo legal para a entrega do documento é de até 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período — ou mais — em razão da complexidade do caso”, comunicou.

O prazo inicial para emissão do laudo era de até 10 dias úteis, conforme previsto em lei. No entanto, com a solicitação dos novos exames, a conclusão poderá ser estendida. O material analisado passa por protocolos técnicos para garantir resultados precisos.

Relembre o caso

Paulo Guilherme desapareceu na noite de 26 de outubro, nas proximidades da passagem Curuzú, no bairro da Marambaia. A família comunicou o desaparecimento e iniciou buscas com apoio de moradores da região.

Na tarde da segunda-feira (27), o corpo da criança foi localizado dentro de uma mala deixada em frente ao Cemitério São Jorge, também na Marambaia. A vítima estava com roupas diferentes das usadas no momento em que foi vista pela última vez.

O objeto foi encontrado por um morador que passava pelo local e acionou a Polícia Militar. A Polícia Científica realizou a perícia e recolheu evidências na cena do crime. De acordo com o perito criminal Benedito Leão, o menino apresentava sinais compatíveis com possível asfixia, mas a causa da morte só poderá ser confirmada após análise completa do IML.

Durante a perícia, os investigadores encontraram uma luva de boxe dentro da mala. Amostras de material genético foram coletadas tanto do objeto quanto da própria mala e suas alças para análise laboratorial.

Horas depois da descoberta do corpo, o principal suspeito do crime, que era um catador de materiais recicláveis vizinho da família, foi linchado por populares e morreu no local. A casa dele também passou por perícia.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil informou que segue investigando o caso para esclarecer a dinâmica do crime, confirmar a causa da morte e identificar se houve participação de outras pessoas.

Palavras-chave

Caso Paulo Guilherme

criança encontrada morta dentro de mala
Polícia
.
