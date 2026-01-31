Cerca de 121 casos de importunação sexual contra mulheres são registrados por mês no Pará

Uma média de 121 casos de importunação sexual contra mulheres foram registrados por mês no Pará em 2025, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup). Conforme o levantamento, ao longo do ano passado, foram contabilizadas 1.459 ocorrências. Com a proximidade do Carnaval, período marcado por grandes aglomerações, festas e consumo de bebida alcoólica, especialistas alertam para o crescimento dos episódios de importunação e assédio sexual. Entenda o que diz a lei, como identificar o crime, quais são os direitos da vítima e a importância de uma rede de apoio psicológico e social.

Os dados da Segup ainda mostram que, se contabilizados diariamente, os números de 2025 chegam a uma média de quase quatro casos por dia em todo o território paraense. Mesmo com uma redução de 6% em relação a 2024, quando foram registrados 1.553 casos, a importunação sexual segue como uma realidade cotidiana para muitas mulheres. Em 2025 e 2024, de janeiro a dezembro, foram contabilizadas 169 e 182 prisões, respectivamente, relacionadas a esse tipo de crime no Pará.

Debate

A discussão ganhou ainda mais visibilidade após um episódio envolvendo o participante Pedro, do BBB 26, e a participante Jordana, ocorrido dentro do reality show e amplamente repercutido pela imprensa. O caso, tratado como fato noticiado e de interesse público, reacendeu o debate sobre limites, consentimento e a necessidade de enfrentamento à violência sexual em ambientes considerados de entretenimento.

No Pará, a Polícia Civil informou que intensificou as ações preventivas durante o período carnavalesco. Segundo a instituição, as atividades são coordenadas pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e ocorrem de 17 de janeiro a 18 de fevereiro, por meio da campanha “Não é Não”. A ação é voltada à prevenção do assédio, da violência contra a mulher e à orientação sobre os canais de denúncia e proteção às vítimas.

Importunação e assédio

Para esclarecer o que caracteriza o crime, a reportagem ouviu a advogada familiarista Tarita Cajazeira, que atua na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento das violências de gênero. “A importunação sexual está prevista no artigo 215-A do Código Penal e ocorre quando alguém pratica, sem consentimento, ato de cunho sexual com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, explica.

Ela destaca que o crime é diferente do assédio sexual, que exige uma relação de hierarquia ou poder. “O assédio sexual, previsto no artigo 216-A, acontece quando alguém se vale de uma posição de poder, como no trabalho ou na escola, para constranger outra pessoa com finalidade sexual. Na importunação, não é necessária relação de poder, basta a ausência de consentimento”, afirma.

Comportamentos

Segundo a advogada, os comportamentos mais comuns que se enquadram na importunação sexual vão muito além do que muitas pessoas ainda tentam minimizar como “brincadeira”.

“Toques indesejados, beijos forçados, passar a mão no corpo, esfregar-se em alguém, puxar a roupa ou qualquer ato sexual sem consentimento configuram crime. Atos obscenos direcionados à vítima também podem caracterizar a importunação”, ressalta.

Tarita Cajazeira reforça que os detalhes que diferenciam a abordagem de um crime são claros do ponto de vista legal. “A linha é o consentimento. Se a abordagem é indesejada, invasiva, insistente ou causa constrangimento, deixa de ser cantada e passa a ser importunação. A lei protege o direito de a pessoa não ser abordada sexualmente contra a sua vontade”, pontua a advogada.

Crime

A especialista destaca que o crime pode ocorrer tanto em espaços públicos quanto privados e que ambientes com grande circulação de pessoas costumam concentrar mais registros. “É muito comum em transporte público, festas, shows e eventos, mas também acontece em condomínios, elevadores, academias e até residências. O local não afasta o crime”, explica Tarita Cajazeira.

Ela também chama atenção para o fato de que a importunação pode ocorrer mesmo sem contato físico. “Dependendo da conduta, gestos obscenos ou exposição sexual sem consentimento podem caracterizar o crime. Cada caso deve ser analisado conforme o impacto e o constrangimento causado à vítima”, afirma.

Direitos

Sobre os direitos de quem sofre esse tipo de violência, Tarita Cajazeira destaca que a legislação garante proteção e acolhimento.

“A vítima tem direito de registrar ocorrência, ser ouvida com respeito, não ser culpabilizada e ter acesso a medidas protetivas, quando necessário. A palavra da vítima tem valor jurídico e deve ser levada a sério”, reforça.

Ela orienta ainda sobre as primeiras medidas após a ocorrência. “É importante registrar o fato o quanto antes, anotar detalhes, identificar testemunhas, guardar roupas, mensagens, imagens ou vídeos e procurar uma delegacia, de preferência especializada. Se houver abalo emocional ou físico, buscar atendimento médico ou psicológico também é fundamental”, diz Tarita Cajazeira.

Gravidade dos casos

Para a advogada, ainda existe resistência em reconhecer a gravidade da importunação sexual, principalmente em ambientes considerados descontraídos.

“Existe uma cultura que normaliza a violência contra mulheres, minimiza o sofrimento da vítima e transfere a culpa para seu comportamento ou roupa. A lei é clara: descontração não é autorização”, afirma Tarita Cajazeira.

Carnaval

Para além da repressão, movimentos sociais também têm apostado na conscientização durante o Carnaval. Wellingta Macêdo, integrante do Movimento Mulheres em Luta (MML) - que atua há 17 anos no acolhimento e apoio a mulheres vítimas de violência -, a ideia é aproveitar o período festivo para lembrar mais uma vez que ‘não é não’. “Este ano vamos fazer uma campanha contra o assédio, a importunação sexual e também contra o feminicídio, que hoje é uma epidemia no país”, afirma.

Segundo ela, o movimento prepara uma ação junto ao Bloco das Matintas, formado por mulheres e com perfil cultural e político. “Estamos pensando em panfletos, adesivos e estandartes para chamar a atenção do público. A campanha é voltada às mulheres, mas o público-alvo principal são os homens, porque é preciso reeducar essa ‘macharada’ que acha que no Carnaval tudo é permitido”, diz Wellingta Macêdo.

Ela destaca que a proposta é unir linguagem lúdica e mensagem política. “Vai ser uma atividade cultural, política e educativa. A gente quer conscientizar, mas também mostrar que é possível se divertir com respeito”, ressalta.

Wellingta lembra que o Carnaval é um espaço estratégico para esse tipo de debate. “O Carnaval é a maior festa popular do país e também é uma festa política. Assim como existem campanhas sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), é fundamental falar sobre machismo, assédio, importunação e feminicídio. Os nossos corpos precisam ser respeitados no Carnaval e em qualquer dia”, finalizou.

Acolhimento e denúncia

Durante o período do Carnaval, o acolhimento às vítimas de assédio e importunação sexual é fundamental para garantir proteção imediata e encorajar a denúncia. Órgãos de segurança, serviços de saúde e redes de apoio atuam para orientar mulheres sobre como buscar auxílio, registrar ocorrência e acessar atendimento psicológico e jurídico. A atuação integrada desses serviços visa reduzir a revitimização, assegurar escuta qualificada e reforçar que nenhuma forma de violência deve ser tolerada, mesmo em ambientes de festa ou descontração.

A Polícia Civil do Pará orienta que vítimas de importunação sexual podem registrar ocorrência em qualquer delegacia, nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) de Belém e Icoaraci, na Casa da Mulher Brasileira, em Ananindeua, ou de forma online, pelo site da Polícia Civil. Denúncias também podem ser feitas pelos números 100, 180 e 181.