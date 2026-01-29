Capa Jornal Amazônia
Polícia

Suspeito é morto em troca de tiros com a Polícia Militar no Benguí

Policiais Militares do 24º Batalhão (BPM) teriam trocado tiros com o suspeito que correu com a chegada dos militares

O Liberal
fonte

Suspeito foi morto por policiais militares em Operação Game Over, no bairro do Benguí, nesta quinta-feira (29). (Reprodução Redes Sociais)

Um homem suspeito de tráfico de drogas e com cinco passagens por diferentes crimes foi morto em troca de tiros com policiais militares do 24º Batalhão da PM (BPM) nesta quinta-feira (29), no bairro do Bengui, em Belém. O suspeito morto foi identificado como Antônio Rafael Conceição Barbosa, conhecido pelo apelido "Barrerinho", durante a Operação “Game Over”.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o confronto ocorreu durante uma ação policial na área, quando o suspeito teria reagido à abordagem. O oficial do dia recebeu uma denúncia de um morador que um homem estaria comercializando drogas na invasão do Japonês. Outras viaturas foram acionadas e se dirigiram para a invasão do Japonês.

Quando os policiais chegaram no local indicado, encontraram Antônio Rafael Conceição Barbosa em atitude suspeita. O suspeito correu e apontou uma arma para polícia, os policiais então teriam atirado no suspeito. Antônio Rafael foi atingido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Icoaraci, no entanto ele não resistiu aos ferimentos. O suspeito já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo com emprego de violência.

De acordo com o coronel Vicente, do 24º BPM, o suspeito era considerado de alta periculosidade. Uma arma de fogo calibre 38 e drogas foram apresentadas na Delegacia do Benguí. O oficial reforçou que a Operação Game Over continuará nos bairros do 24º Batalhão da Polícia Militar que promete atuar com força contra o crime organizado e contra o tráfico de drogas.

A Polícia Civil do Pará informou que o suspeito morreu após intervenção da Polícia Militar, durante ação motivada por denúncia de tráfico de drogas no bairro do Benguí, em Belém. Com o homem foram apreendidas porções de oxi, cocaína e maconha, além de um revólver calibre .38 com numeração suprimida e quatro munições. As circunstâncias do ocorrido são apuradas pela Delegacia do Benguí.

